Håndbold: Træner Jan Pytlick var godt tilfreds med indsatsen i Odense Håndbolds første træningskamp. Odense vandt torsdag aften 29-22 over ligaoprykker Horsens Håndbold i en kamp, der blev spillet i Vissenbjerg.

- Det var en fin træningskamp. Horsens spillede en god gang håndbold, og vi fik prøvet flere ting af. Vi fik prøvet noget aggressivt forsvar, og der var gode momenter i det, siger Jan Pytlick.

Mie Højlund scorede seks mål, mens Kathrine Heidndahl og den nye svenske højre back Nathalie Hagman hver scorede fem gange.

- Heindahl spillede en fin kamp på stregen, og Hagman gjorde det også fint i sin debutkamp, siger Jan Pytlick.

Undervejs i kampen i første halvleg måtte Suzanne Bækhøj forlade banen med en skade.

- Det er formentlig ikke noget alvorligt, siger Jan Pytlick.

Men det betød, at Odense ikke havde nogen naturlig venstrefløj i resten af kampen, da Freja Cohrt sad over med en mindre skade i sin ene ankel. Også den nye hollandske bagspiller Nycke Groot sad over med en øm akillessene.

Odense Håndbolds næste kamp er pokalottendedelsfinalen mod AGF i Aarhus torsdag 15. august.