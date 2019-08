Håndbold: Odense Håndbold får lørdag besøg af Borussia Dortmund i en træningskamp, der spilles i Lillebæltshallerne i Middelfart klokken 14.00.

Dortmund blev sidste år nummer syv i Bundesligaen, der tæller 14 hold.

Odense Håndbold skal forsøge at bygge videre torsdagens 40-19-sejr over AGF i pokalturneringen, hvor cheftræner Jan Pytlick udtalte, at der skulle arbejdes videre med det aggressive 6-0 forsvar.