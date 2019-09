Odense Håndbold på svær tur til Viborg

Odense skal tirsdag aften forsøge at rejse sig med en sejr over Viborg efter weekendens nederlag mod Team Esbjerg.

Håndbold: Tirsdag aften skal Odense Håndbold forsøge at rejse sig, efter at den ambitiøse klub lørdag måtte lide et skuffende nederlag til Team Esbjerg.

Mødes to gange på én måned

Med seks sejre i seks træningskampe og en sikker sejr i første runde mod Skanderborg er Viborg dog ikke til at kimse af.

I disse kampe har især Laura Damgaard spillet stærkt, og Odense-assistenten Karen Brødsgaard har da også noteret sig Viborgs gode start.

- Vi ved, at vi skal på svær udebane i morgen mod Viborg. De har fået en god start, og det kræver, at vi kæmper med næb og kløer for at tage point. Vi er stadig i gang med at opbygge rytmer og rutiner som et hold, og vi bygger vores basis op om hele truppen, så vi har 100 procent skarphed hele vejen rundt, siger Karen Brødsgaard til Odense Håndbolds hjemmeside.

Skæbnen ville, at Odense Håndbold ikke skulle nøjes med at møde Viborg HK en enkelt gang i september.

De to hold tørner således også sammen i kvartfinalen i pokalturneringen 17. september klokken 20.30 i Odense.

Vinderen af den kamp går videre til det prestigefyldte final four, der spilles mellem jul og nytår.

Odense Håndbold var sidste år snublende tæt på klubbens første trofæ, da Odenses kvinder tabte finalen i netop final four til Nykøbing Falster med et nederlag på 28-26.

Odense Håndbold kan dog med lidt mere optimisme se tilbage på de sidste mange møder med Viborg HK.

I den seneste sæson vandt Odense Håndbold begge opgør mod Viborg HK, der ikke har hentet point mod Odense i de seneste seks indbyrdes opgør.

Kampen fløjtes op klokken 19.00 i Vibocold Arena i Viborg.