Odense Håndbold må undvære Højlund i et par uger

Håndbold: Mie Højlund regnes for ét af de største talenter i international håndbold, men den 21-årige komet må sætte udviklingen på pause i et par uger.

Det er i hvert fald cheftræner Jan Pytlicks vurdering, efter at spilfordeleren tirsdag aften kom til skade med sin venstre ankel i kampen mod Viborg.

- Vi fik Mie scannet i nat, hvor det viste sig, at hun har fået en kraftig forstuvning. Ledbåndene har selvfølgelig også været ude en tur, men nu må vi se hvor lang tid, der kommer til at gå. Jeg vil nok vurdere hendes pause til at blive omkring et par uger, siger Jan Pytlick.

Jan Pytlick lægger ikke skjul på, at Mie Højlund er en vigtig brik for Odense Håndbold, men han fatter mod og glæder sig over, at Odense Håndbold er i besiddelse af en bred trup.

- Det vil selvfølgelig betyde noget for vores spil i den næste tid, men jeg er dog fortrøstningsfuld. Vi er i besiddelse af en bred trup, og den skal vi gøre brug af nu, siger Jan Pytlick.

Odense Håndbold skal allerede i aktion igen fredag aften i Odense Idrætshal.

Her er modstanderen Randers HK, som er Mie Højlunds tidligere klub.