Odense Håndbold indleder guldjagt med sikker sejr

De var ligaens bedste hold i slutspillet, og onsdag fik Odense Håndbold også en optimal start på slutspillet.

Her blev TTH Holstebros håndboldkvinder på udebane besejret med cifrene 27-23 i begge hold første kamp i slutspillet.

Resultatet betyder, at Jan Pytlicks hold har fire point i slutspilspulje 1. Onsdagens sejr giver ganske vist kun to point, men fynboerne havde på grund af deres placering i grundspillet i forvejen to point på kontoen.

TTH havde ikke point med sig fra grundspillet og har derfor stadig nul.

Allerede midtvejs i første halvleg var Odense fem mål foran TTH ved stillingen 9-4. Odenseanerne dominerede i begge ender, og ved pausen var føringen udbygget til 17-10.

Lidt bedre gik det i starten af anden halvleg for hjemmeholdet, der fik bedre styr på angrebet og så småt begyndte at nærme sig Odense. Efter ti minutter var forskellen nede på tre mål ved stillingen 19-16 i fynsk favør.

Men det lykkedes ikke TTH at komme tættere på, og den fynske sejr var aldrig for alvor i fare, selv om hjemmeholdet til sidst havde gode muligheder for at lægge pres på Odense, der i slutfasen blev mere og mere sløset.

Senere onsdag spiller Nykøbing Falster Håndbold mod de forsvarende mestre, København Håndbold, i slutspillet.