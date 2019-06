Odense Håndbold hyrer målmandstræner

Håndbold: Når spillerne fra Odense Håndbold møder ind efter sommerferien, bliver det med en ny træner i teamet, nemlig en målmandstræner.

Den nye træner er Frederik Skou Hansen, der altså skal tage sig af målvogterne i Odense Håndbold franæste sæson. De tre målmænd er Tess Wester, Althea Reinhardt og unge Iben Hesseldal Hansen.

Den 23-årige målvogtertræner har skrevet under på en etårig aftale med klubben, som har Jan Pytlick som cheftræner.

Om den nye målvogtertræner siger direktør Lars Peter Hermansen i en pressemeddelelse:

- Vi glæder os meget til at byde Frederik velkommen, og vi ser frem til samarbejdet. Han er en god analytiker, der også fokuserer på de små detaljer, og vi tror på, at Frederik kan være med til at udvikle vores keepere, så de bliver endnu bedre.

Hovedpersonen Frederik Skou Hansen siger:

- Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en del af et yderst kompetent trænerteam. Jeg ser frem til at arbejdemed Tess, Althea og Iben. Det bliver en spændende opgave.

Frederik Skou Hansen er 23 år og spiller selv håndbold i 1. division i Otterup HK. Han har tidligere spillet i GOGog har i sin håndboldkarriere også været inde omkring ungdomslandsholdet. Han har desuden været håndboldtræner i mange år, og ved siden af håndbolden studerer han psykologi.