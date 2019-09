Odense Håndbold henter endnu en sejr

Håndbold: Odense Håndbold skulle fredag aften forsøge at bygge videre på tirsdagens sejr over Viborg HK, da Odenses damer tog imod Randers HK i Odense Idrætshal.

De orange var på forhånd store favoritter i fredagens opgør mod kronjyderne, som også havde hentet 2 point tirsdag, da de besejrede Skanderborg 27-25.

Odense Håndbold kom i fredagens kamp bedst fra land, hvor både Freja Cohrt og Nadia Offendal fejrede deres landsholdsudtagelse med stærkt spil fra kampens start.

Deres spil grundlagde en føring fra start, som efter 15 minutter var udbygget til 10-6.

Randers HK var dog ikke kommet for at bøje sig for overmagten.

Den gamle arbejderby tog midt i første halvleg fløjlshandskerne af og begyndte langsomt at arbejde sig ind i kampen.

Det irriterede tydeligvis flere Odense-spillere, og med få minutters interval modtog Odenses Stine Jørgensen både et gult kort og to minutter på bænken.

Især Randers' målvogter Mathilde Juncker spillede sig op med flotte redninger, og efter 21 minutters spil kunne Randers således kapitalisere på målvogterens redninger og udligne for første gang i kampen til stillingen 11-11.

Randers' opvågnen skabte begejstring for den lille håndfuld Randers-fans, som havde taget den godt 175 kilometer lange tur til Odense fredag aften.

Til gengæld var Odense-chef Jan Pytlick ikke just glad for Randers' hårde fight, og efter 23 minutters spil modtog han et gult kort efter højlydt at have brokket sig over dommernes linje i kampen.

Spillet blev ikke bedre for Odense i halvlegens sidste minutter, og de to hold kunne derfor gå til pausen ved stillingen 14-14.