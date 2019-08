Odense Håndbold får hjemmebane i pokalkvartfinalen

Håndbold: Odense Håndbold har en pæn chance for at spille sig i pokalturneringens Final Four. Da der tirsdag aften blev trukket lod til kvartfinalerne i forbindelse med Super Cup-arrangementet i Næstved, blev Odense Håndbold parret med Viborg HK, og fynboerne kan glæde sig over at få hjemmebanefordel i kvartfinalen.

I sidste sæson sluttede Viborg HK som nummer syv i grundspillet, som Odense Håndbold vandt. Odense vandt de to indbyrdes opgør 28-21 hjemme og 29-27 ude. I slutspillet blev Viborg nummer fire og sidst i pulje 2, mens Odense Håndbold vandt pulje 1, inden de fynske DM-favoritter røg ud i semifinalerne til Herning-Ikast.

Viborg HK har siden sidste sæson mistet en hel del rutine, da spillere som Rikke Poulsen, Stine Bodholt, Ann Grete Nørgaard og Line Uno har forladt klubben. Til gengæld har den jyske traditionsklub fået en del nye, unge spillere som Anna Kristensen, Maybritt Toft-Hansen og Laura Damgaard samt rutinerede Maria Fisker.

Odense Håndbold slap dermed for at møde sidste sæsons DM-finalister, Team Esbjerg og Herning-Ikast Håndbold. De to trak til gengæld hinanden.

De to stærkeste hold øst for Storebælt, Nykøbing Falster og København, trak også hinanden.

Kvartfinaleprogrammet:

Team Esbjerg-Herning-Ikast.

Odense Håndbold-Viborg HK.

Aarhus United-TTH Holstebro.

Nykøbing F-København.

Kvartfinalerne skal spilles i perioden 17.-19. september.

Odense Håndbold indleder sæsonen med den første ligakamp på lørdag hjemme mod det regerende mesterhold, Team Esbjerg.

I den sidste træningskamp vandt Odense Håndbold mandag aften 27-24 over sidste sæsons sølvvinder, Herning-Ikast Håndbold. Kampen blev spillet i Hedensted.