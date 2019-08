HÅNDBOLD: Odense Håndbold har skrevet kontrakt med den 19-årige Katja Johansen, der spiller U19-håndbold i Talentcenter Odense Håndbold, meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Hun får kontrakt, fordi Suzanne Bækhøj ud gik i en træningskamp mod Horsens Håndbold Elite, som Odense Håndbold spillede i torsdags i Vissenbjerg Hallerne, på grund af en skade i venstre knæ. Undersøgelser af knæet har efterfølgende vist, at Bækhøj har pådraget sig en meniskskade, der sandsynligvis vil holde hende ude i 4-12 uger.

Administrerende direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, siger i meddelelsen:

- Vi ærgrer os selvfølgelig over Suzannes skade. Skader falder altid uheldigt og især her op til de første kampe i sæsonen. Vi glæder os dog over, at vi hurtigt har fået en aftale på plads med Katja. Hun er en talentfuld spiller med et spændende potentiale, og så er hun teknisk dygtig. Katja har allerede haft de første træningssessioner med ligaholdet.

Katja Johansen siger selv:

- Selv om det er på en ærgerlig baggrund, så er det en drøm, der går i opfyldelse. Jeg er superglad for at blive en del af Odense Håndbold, og jeg glæder mig meget til at prøve mig selv af på allerhøjeste niveau og blive en del af det professionelle setup, som Odense Håndbold har, siger hun.