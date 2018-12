Odense HC's stjerner fejlede: Tårerne fik frit løb

Nykøbing Falster Håndbolds arbejderhold løb fra Odense HC's stjerner og vandt fortjent pokalfinalen. Dermed har fynboerne misset tre store muligheder på stribe for at hente deres første titel.

Håndbold: Efter en magisk pokalsemifinale lørdag, hvor Odense HC vendte bagud med otte mål mod Team Esbjerg til en sejr på to mål, blev det søndag ren nedtur og i den grad hverdag for de orange fra Odense. I finalen i Blue Water Dokken i Esbjerg vandt Nykøbing Falster Håndbold således ganske fortjent med 28-26 over Odense efter føring 15-13 ved pausen. Skuffelsen i den fynske lejr var enorm. Det gjaldt lige fra bestyrelsesformand Jørn Bonnesen over cheftræner Jan Pytlick til den enkelte spiller. Alles ansigter var som forstenet. Og bag den lukkede dør ind til omklædningsrummet blev der grædt. Fra Jan Pytlick lød det: - Nykøbing spillede bedre end os i dag. Det må vi give dem. - Men er det ikke lidt pinligt for jer. Nykøbing kommer med et slags arbejderhold - I har alle stjernerne? - Nej ... Jeg synes, de var kloge. De var dygtige. De spillede et andet slags spil, der ikke ligger så godt til os. De spillede så hurtigt - de var så hurtige på fødderne. Der skal ekstra speed til for at matche det, og det kan være svært - også med den semifinale, pigerne havde i benene. Uden det skal være nogen undskyldning. - I var helt oppe og køre lørdag og er så nede i kulkælderen nu. Hvordan er det at arbejde med? - Det er hårdt. Der er mange, der er kede af det. Tårerne løber, og jeg er også selv berørt. Jeg er dybt skuffet. Alle går ind til en finale med troen på en sejr, og når det så ikke lykkes, gør det ondt. - I har allerede en kamp mod København på onsdag? - Vi må få vasket tavlen ren og så komme videre.

Nykøbing Falster Håndbold-Odense HC 28-26 (15-13) Pokalfinale, kvinderKampens gang: 2-2, 4-4, 6-6, 9-8, 13-10, (15-13), 19-16, 22-19, 24-20, 25-23, 26-24, 28-26.



Mål: Nykøbing: Angelica Wallen 5, Lærke Nolsøe 4, Dione Housheer 4, Emelie Westberg 4 (1), Kristina Kristiansen 4 (1), Yui Sunami 3, Ayaka Ikehara 2, Anna Lagerquist 2. Odense HC: Mette Tranborg 6, Mie Højlund 4, Stine Jørgensen 3, Trine Østergaard 3, Jessica Quintino 3, Kathrine Heindahl 3 (1), Freja Cohrt 2, Sara Hald 1, Nadia Offendal 1 (1).



Bedste spiller: Nykøbing: Kristina Kristiansen. Odense HC: Mette Tranborg.



Udvisninger: Nykøbing: 2. Odense HC: 5.



Dommere: Mads Dahl Hermann og Jesper Madsen - flot præstation.



Tilskuere: Cirka 3000.



Odense HC's næste kamp: 3. januar, kl. 18.30: København Håndbold-Odense HC.



Bemærkninger: To ekstremt flotte kampe af Nykøbing Falster Håndbold i træk - semifinalen mod Randers HK og finalen mod Odense HC.

Odense HC's Mette Tranborg, der her når højest, blev finalens fighter, men det var ingen trøst i nederlagets stund. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Nykøbing var mere klar Bestyrelsesformand Jørn Bonnesen stod også foran døren til det orange omklædningsrum. - Ja, skuffelsen lyser langt ud af os, men der er jo ikke noget at gøre ved det. Det er tredje titel, vi går glip af. Sidste års Final 4, mesterskabet i år og så nu Final 4 igen. Tre gange i træk. Det vænner man sig ikke til. Det er et bumb på vejen, men vi må videre. Men vi vil selvfølgelig gerne have noget opmuntring og lidt at glæde os over. Men vi må erkende Nykøbings sejr, lød det fra formanden. Odense HC halsede reelt efter lige fra første fløjt. Nykøbings spillere virkede mere parate - mere på tæerne - og de blev hjulpet mentalt på vej af nogle lette kontrascoringer i startfasen. Og Kristina Kristiansen - kommet tilbage fra en alvorlig håndskade - var ustoppelig i sit drive og i sin opsætning af spillet. I anden halvleg kom Odense HC næsten op. Efter godt 20 minutter var fynboerne således kun bagud med en enkelt - 24-25. Men Odenses stjerner var bare ikke skarpe nok, da det gjaldt i slutfasen. Nadia Offendal brændte straffekast mod Cecilie Greve, og Stine Jørgensen spillede bolden i hænderne på en Nykøbing-spiller. Det fynske syv mod seks-spil, som var magisk i semifinalen, og som Pytlick forsøgte sig med i de sidste 13 minutter, blev altså aldrig så gennemført i finalen Og så blev det fynske lys slukket.

Kristina "Mulle" Kristiansen drev sine holdkammerater frem til sejren, og her jubler hun sammen med målmand Cecilie Greve - tidligere Odense - der netop har folænget sin aftale med klubben i Nykøbing. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Vi bliver klar Mette Tranborg - topscorer for Odense HC med seks mål og udnævnt til finalens pokalfighter - havde også svært ved at fatte nederlaget. Hun sagde. - Det med pokalfighter er ingen trøst. Lige nu kan jeg ikke overskue, hvad der gik galt. Jeg synes egentlig, vi langt hen ad vejen spillede fint, men vi formåede bare ikke at få lukket hullet, da vi var ved at komme op, fordi de hele tiden var et skridt foran os. Vi ville virkelig gerne have vundet i dag og taget den første titel. - Hvordan kommer I videre? - Det er et godt spørgsmål. Vi har en kamp om få dage mod København, og der skal vi bare være 100 procent klar, og det er jeg ikke i tvivl om, at vi bliver. Men lige nu skal vi bare have lov til at være skuffede.