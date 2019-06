Odense HC's back Susanne Madsen gravid

Håndbold: Odense HC-backen Susanne Madsen, der er en dygtig holdspiller, er nu i "lykkelige omstændigheder", melder klubben.

Bagspilleren skal føde til december og spiller dermed ikke i første halvsæson af 2019/2020.

- Jeg er gravid med mit andet barn, og det glæder jeg mig over. Det er vemodigt ikke at kunne bidrage på banen sammen med mine holdkammerater, men jeg vil gøre mit bedste og bidrage med så meget, jeg kan udenfor banen. Jeg har en plan om at vende tilbage til banen så hurtigt som muligt efter fødslen, siger Susanne Madsen.

Direktør Lars Peter Hermansen:

- Selvom det bliver et stort afsavn at skulle undvære Susanne Madsen, glæder vi os på familiens vegne. Fra Odense Håndbolds side skal der lyde et stort tillykke med de lykkelige omstændigheder til Susanne og hendes familie.

Susanne Madsen er 27 år og har spillet i Odense Håndbold siden 2016.