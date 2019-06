Odense HC skifter navn og bliver til ræve

HÅNDBOLD: Et af håndboldligaens tophold får et lille makeover fra den kommende sæson, udover de ændringer der kommer til at være på banen med tilgangen af blandt andet Nycke Groot og Nathalie Hagman.

I dag og en uges tid endnu hedder klubben fra Odense officielt Odense Handball Club A/S.

1. juli er det så slut for det kapitel i historien om den storsatsende klub fra Fyn. Handball bliver fordansket, Club A/S forsvinder, og ræven LuriFox får en mere fremtrædende rolle i klubben set udefra.

Klubben vil fremover komme til at hedde Odense Håndbold og få et nyt logo, der stadig holder fast i de efterhånden velkendte orange farver.

Det nye navn er langt fra ukendt, da klubben sjældent er blevet kaldt Odense Handball Club til daglig.

- Tilbage i 2016 skiftede vi navn til 'Odense Handball Club A/S'. Vi har dog i daglig tale kaldt os selv for 'Odense Håndbold', og derfor kommer der nu også et officielt navneskift. Med det nye navn og logo ønsker vi at styrke vores brand og fortælle en historie om Odense Håndbold. Vi håber, at alle vil tage godt imod det nye logo og den historie, som logoet nu skal være med til at fortælle, forklarer administrerende direktør Lars Peter Hermansen i en pressemeddelelse.

Det nye logo er udviklet i samarbejde med reklamebureauet Fingerspitz.

Håndboldklubben forklarer i pressemeddelelsen de nye elementer i klubbens logo:

Den orange farve er bevaret, da den er en stor del af klubbens identitet og dermed vil skabe en vis form for genkendelighed i det nye logo. Farven tiltrækker også opmærksomhed, og for Odense Håndbold symboliserer orange samtidig varme, glæde og advarsel.

Ræven er kendt for sin snedighed, og den har flere udgange fra sin hule. Rævens kropsbygning er elegant og feminin, og det er samme fortælling, som Odense Håndbold ønsker at knytte til spillet på banen og klubbens brand. Rævehovedets runde former er med til at understrege, at der er tale om en kvindeklub, og dertil kommer, at Odense Håndbolds maskot, LuriFox, også er en ræv.

I tråd med bagrunden for logoskiftet er det fulde klubnavn blevet en del af det nye logo. Samtidig er årstallet for Odense Håndbolds etablering også integreret.