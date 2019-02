Odense HC sikker på førstepladsen: Favorit mod Aarhus United

Aarhus mangler at spille kampe mod Odense, Randers og København, så det er ikke ligaens letteste program, det står med. Viborg mangler derimod mere ideelle modstandere i Ringkøbing, Silkeborg-Voel og TTH Holstebro. Derfor kan det godt tyde på, at aarhusianerne skal hente point fra enten Odense eller København, hvis de ønsker at bibeholde sjettepladsen.

For Aarhus er det. Holdet sidder i en lidt prekær situation blandt de hold, der er sikre på at komme i slutspillet. Østjyderne ligger selv nummer seks og kan ikke hente Herning-Ikast på femtepladsen. Til gengæld kan Viborg på syvendepladsen hente Aarhus. Viborg er tre point efter Aarhus.

Dengang var det stadig tidligt på sæsonen og alle point var vigtige for de to hold. Det er ikke helt tilfældet på samme måde længere.

Tilbage i slutningen af november vandt Odense 26-25 mod Aarhus. Dengang var kampen tæt langt hen af vejen, inden Odense hen mod slutningen skabte en firemåls-føring, inden Aarhus til sidst hentede et par mål og kun tabte med en enkelt. Men det var heller ikke et fynsk mandskab ved fuld styrke, man kunne se i den kamp

Alligevel er det ikke et Odense HC-hold, der skal tage for let på sagen, hvis spillerne vil forblive ubesejrede i håndboldligaen denne sæson.

Ingen ligegyldige kampe

Hos Odense er situationen en anden. Odense sikrede i seneste ligakamp mod Nykøbing Falster den matematiske førsteplads i ligaens grundspil. Søndag spillede og vandt holdet så en flot kamp på udebane mod Brest i Champions League.

Det er også netop en Champions League-kamp, der lyser frem som det vigtigste opgør for fynboerne i denne uge, når holdet på lørdag skal møde København Håndbold i en kamp, der skal vindes, hvis Odense gerne vil deltage i kvartfinalerne i den traditionsrige europæiske turnering.

- Det er jo en midtugekamp mellem to vigtige Champions League-kampe, så det handler om at få drejet sig ind på og holde fokus på den. Der er ikke noget med, at man kan tillade sig at tabe, fordi vi har vundet grundspillet. Det vigtigste signal at sende er, at det er altafgørende kampe, siger Jan Pytlick.

Jan Pytlick ved også godt, at holdet skal være helt klar på den udfordring, som Aarhus-spillerne vil komme med.

- De er rigtig gode mand-mand spillere med mange spidskompetencer, så vi skal virkelig være klar på, at holdet vil udfordre vores forsvar med det. Vi er favoritter, så Aarhus kommer nok til at spille helt frit og gå efter dets chance. Jeg synes, Aarhus har været bedst, når det har været underdogs, så det bliver en hård kamp, siger Jan Pytlick med henvisning til, at aarhusianerne blandt andet spillede uafgjort med Nykøbing Falster tidligere i sæsonen.

Kampen spilles onsdag klokken 19.30 i Odense Idrætshal.