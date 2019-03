Odense HC mistede bagagen undervejs mod Rostov

Susanne Madsen og Odense HC-pigerne, der her fejrer et mål i lørdags mod København i Champions League er på langfart til Rostov, men må overkomme en masse bøvl på vejen. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Træner Jan Pytlick og spillerne har mange udfordringer, før lørdag spiller den sidste champions League-kamp i gruppespillet mod den berømte russiske klub. Spillerne skulle fredag købe nyt tøj, og flere spillere må stå over.

Håndbold: Da Odense HC-spillerne torsdag ankom til lufthavnen i Rostov - der ligger i det sydlige Rusland - var bagagen ikke nået frem fra Moskva. I forvejen var truppen og træner Jan Pytlick under pres på grund af de rejsemæssige strabadser, der blev indledt torsdag. Kun få timer efter det store nederlag onsdag aften i Ligaen i Esbjerg. Kampen i Rostov har ikke umiddelbart nogen effekt på udfaldet af hovedrunden, fordi Odense HC med sejren i lørdags hjemme over København allerede har kvalificeret sig til kvartfinalen - hvor Odense HC møder det ungarske storhold Györ over to kampe. - Men derfor er det alligevel en stor kamp mod Rostov. Det er jo en kamp mod et af verdens bedste klubhold, og derfor tager vi den meget seriøst. Når det så er sagt, så er placeringerne jo afgjort. Men vi er da klar over, at optakten er noget speciel på grund af midtugekampen i Esbjerg og rejsen dagen efter, siger direktør Lars Peter Hermansen til Sport Fyn.

Direktøren er ikke med i Rostov, som er en lang rejse hen over fire dage. Kampen spilles lørdag klokken 14.00 dansk tid, idet der er to timers tidsforskel. Kampen spilles klokken 16 lokal tid. - Men det hjalp ikke på det hele, at intet af bagagen var nået frem til Rostov efter mellemlandingen i Moskva. Vi håber naturligvis, at bagagen når frem, men spillerne har været ude for at købe eksempelvis nyt tøj. De kan træne, fordi de er rejst i deres træningstøj, siger Lars Peter Hermansen. Træner Jan Pytlick må vælge taktik og opstillinger ud fra en noget begrænset hånd. - Mette Tranborg er som bekendt langtidsskadet, og målmand Althea Reinhardt er ude. Stine Jørgensen er blevet hjemme, og hun bereder sig på de kommende kampe. Nadia Offendal er med i Rostov, men bøvler med en skulder, men træner vist dernede, så meget som er rimeligt. Og så spiller Jessicia Quintino som bekendt ikke, fordi hun er gravid, siger Lars Peter Hermansen.

Afløsere kan ikke hentes Odense HC-direktøren bekræfter, at det ikke er muligt for klubben at hente afløsere eller forstærkninger på nuværende tidspunkt. - Vi har ikke selv et decideret andethold, og organisatorisk er Gudmes reserver i Fynsserie vist vores andethold rent formelt. I øvrigt lukkede muligheden for at hente spillere den 15. februar. Så vi må køre sæsonen i hus med det materiale vi har, og det gør vi så, siger Odense HC-direktøren, hvis hold i lørdags mod hårde odds præsterede at slå København i den afgørende Champions League-dyst. Det vil dog være endnu større sensation, hvis Odense HC på de nuværende konditioner også kan slå Rostov.

