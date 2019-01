Odense HC kan fortsætte ubesejret stime: - Vi skal ikke spille med så store udsving

Holdet har dog i de seneste sejre måtte kæmpe hårdt i anden halvleg for at vinde. Fejl, der skal læres af, så de orange kan vinde over Herning-Ikast onsdag og hive 16. sejr i træk hjem, lyder det fra cheftræneren.

- Vi var selvfølgelig alle glade for at have vundet over København, men vi var også frustrerede over starten. Vi har haft et møde, hvor vi har drøftet det, siger han og tilføjer:

Holdets seneste kamp mod København og pokalkampen mod Esbjerg ved Final 4 har nemlig været kampe, hvor de orange har måtte kæmpe hårdt for at hente seks-syv-otte mål mod modstanderne i anden halvleg og kalde sig vindere efter slutfløjtet. Noget, der har fyldt på holdet, erkender cheftræneren.

De to hold mødte sidst hinanden i september hos Herning-Ikast. Det var en kamp, der var tæt og forholdsvis målfattig. De to angreb fungerede skidt. Odense HC gik dog fra banen som vinder med resultatet 18-16.

Jan Pytlick har fået Odense HC til tops med egenrekorder, der bliver efterfulgt af egenrekorder. Men det er ikke noget, der fylder meget hos cheftræneren.- Det er selvfølgelig fedt at vinde og få endnu en sejr i rækken, men det er ikke noget, jeg tænker over som sådan, siger han. Arkvifoto: Vibeke Volder

Skal lære af fejl

Mellem hyl fra glidende sko, klask fra bolde, der rammer jorden og musik i alverdens rytmer, kan man med jævne mellemrum høre udtryk som "Kom så!" og "Vi skal have noget fokus. Vi spiller i morgen!" fra cheftræneren i en blanding med opmuntrende tilråb som "Godt, Mette!" fra Pytlick og spillerne selv under tirsdagens træning i opvisningshallen.

Der bliver trænet med et næsten konstant smil på læben hos de fleste af spillerne. Og flere gange sniger der sig et højlydt grin ud af kvinderne, mens de træner og hyggesnakker lidt på sidelinjen. Holdet har da også - på trods af to første halvlege, hvor de orange har set ud til at være helt kørt over - omkring 15 grunde til at vende læberne opad. Odense HC har nemlig vundet 15 ud af 15 mulige kampe i denne ligasæson indtil videre. Noget, der for nogle vil give et øget mentalt pres. Men sådan er det ikke for den rutinerede Stine Jørgensen.

- Man tænker ikke så meget over det. Man kan ikke bruge det til så meget på banen, siger hun og vurderer, at forsvaret og den aftalte taktik bliver afgørende for kampen mod Herning-Ikast.

Også fra cheftræneren lyder vurderingen, at en sejr over ligaens femteplads med 10 færre point end Odense HC på førstepladsen med 30 point skal findes ved at se på fejlene mod blandt andet København.

- Vi brændte for meget mod København. Det har været et af vores fokuspunkter. Vores angreb skal gøres færdig, og vi skal arbejde for hinanden, så vi hjælper hinanden til et bedre resultat, siger Jan Pytlick, der har tiltro til en orange sejr.

- Vi er på hjemmebane, så det skal gerne give en sejr til os. Men Herning-Ikast er et supergodt hold, så det bliver en presset kamp, siger Jan Pytlick.