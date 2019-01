Odense HC bryder forbandelsen: Vinder første halvleg - og kampen mod Herning-Ikast stort

Det var med stor glæde hos de orange, at holdet gik fra banen som vindere mod Herning-Ikast onsdag aften. En sejr, der betyder, at Odense HC er på ligaens førsteplads med nu 32 point. Foto: Nils Svalebøg

De orange hev sejr nummer 16 i træk hjem mod Herning-Ikast onsdag aften og fik brudt forbandelsen med vanskelige første halvlege.

Håndbold: Det lignede onsdag aften mod Herning-Ikast endnu en kamp, hvor Odense HC-holdet ville blive kørt helt over i første halvleg. Tekniske fejl og en manglende gejst hos de orange fik Herning-Ikast i front inden for kampens første par minutter. Et forspring, der blev ved med at blive forøget og et Odense HC-hold, der til tider virkede som ramt af frygten for endnu en forfærdelig første halvleg. Men med tilråb som "tempo! tempo!" fra cheftræner Jan Pytlick på sidelinjen og et par mål til de orange af især høje Mette Tranborg fik holdet fundet troen på tingene halvvejs inde i halvlegen, udnyttet truppens bredde, brudt forbandelsen og endte med at køre modstanderne over i de første 30 minutter til pauseresultatet 18-12. Kampen fortsatte på trods af en anden halvleg med mindre tempo, en overgang med tekniske fejl og ukoncentreret spil med et Odense HC-hold, der øgede målafstanden til Herning-Ikast og sendte midtjyderne hjem med et slutresultat på 31-23 og fik nummer 16 ud af 16 mulige sejre i ligaen.

Odense HC-Herning/Ikast Håndbold 31-23 (18-12) Ligaen, kvinderKampens gang: 2-4, 6-6, 11-9, 14-9, 16-12, (18-12), 21-13, 24-18, 26-19, 29-20, 31-21, 31-23.



Mål: Odense HC: Mette Tranborg 6, Stine Jørgensen 6, Ingvild Bakkerud 4, Sara Hald 3, Suzanne Bækhøj 2, Freja Cohrt 2, Jessica Da Silva Quintino 2, Nadia Offendal 2 (1), Mie Højlund 2, Kathrine Heindahl 1, Susanne Madsen 1. Herning-Ikast: Emma Friis 6 (1), Helene Gigstad Fauske 5 (2), Sarah Iversen 4, Tonje Løseth 3, Louise Burgaard 3, Mie Agustesen 2.



Bedste spiller: Odense HC: Mette Tranborg. Herning-Ikast: Sabine Englert.



Udvisninger: Odense HC: 0. Herning-Ikast: 1.



Dommere: Morten Lethan Albrechtsen og Mik Tustrup Larsen - præstation o.k.



Tilskuere: 2088.



Odense HC's næste kamp: Onsdag 16. januar, kl. 18.30: Viborg HK-Odense HC.

Mette Tranborg var en af kampens topscorer med seks mål. Efter kampen havde hun et stort smil på læben og konstaterede, at holdet brændte lidt for meget, men formåede at finde spillet med bredde og stærke kontraløb. Foto: Nils Svalebøg

Brændte chancer Men inden de orange fik fundet vejen til at ligne vindere, var det en første halvleg med næsten konstant kontraløb og angreb. Angreb, der i den første halvdel af halvlegen ikke lykkedes for Odense HC, der havde tekniske problemer med spillernes afleveringer og målskud. I den sidste del fik Odense HC dog kastet de tekniske fejl af sig, fundet tempoet, gejsten og de skarpe skud frem. De sidste 15 minutter endte med, at de orange næsten uafbrudt var i kontraløb, der endte med præcise skud, der ofte blev sat ind af Mette Tranborg, der efter kampen udtrykte begejstring for at være en del af holdet. - Det er dejligt. Og det er fedt at være en del af så ambitiøst et hold, sagde hun. Den gode første halvleg vækkede også glæde hos cheftræner Jan Pytlick, der efter kampen roste spillerne. - Vi får brændt lidt for meget og begik tre kæmpe fejl. Inden havde vi fokus på kontraløb, og det lykkedes vi med. Spillerne var gode til at hjælpe hinanden, så alle kom ind med tempo, når der var indskiftninger, sagde han.

Når Odense HC fik mål onsdag aften mod Herning-Ikast, fremkaldte det enorm klapsalve og glædesudbrud fra publikum og spillere på sidelinjen. Foto: Nils Svalebøg

Stærke kontraløb Efter pausen kom de orange på banen med samme gejst, som holdet sluttede første halvleg af og fik sat to mål ind inden for to minutter. Særligt playmaker Nadia Offendal kom med en energi, der smittede af på spillet. Men som et deja-vu fra starten af første halvleg begyndte det stærke samspil med højt tempo og skarpe afleveringer efter 10 minutters spil at se svækket ud. Pusten var en kort overgang som gået ud af ballonen, og det blev til et par målløse og ukoncentrerede minutter for de orange. Det var dog ikke noget, der kom modstanderne synderligt til gode. Herning-Ikast fumlede rundt foran de oranges mål i længere tid, men uden at finde hullet til målskud. Det endte i flere mislykkede forsøg. I de sidste 10 minutter løb Odense HC fra gæsterne og havde det meste af tiden et forspring på 10 mål. Det endte med 16. sejr i ligaen af 16 mulige.

Stine Jørgensen forsøgte flere gange målskud, men var ikke helt skarp og mislykkede. Dog sad andre målskud helt skarpt. Foto: Nils Svalebøg

Mette Tranborg fik ros af Jan Pytlick efter kampen. - Når Mette Tranborg kommer i den far, er hun svær at stoppe, sagde han. Foto: Nils Svalebøg

Mathilde Schæfer var atter at se på banen for de orange. Noget, der også fremkaldte en bemærkning fra kommentatoren over højtalerne. Foto: Nils Svalebøg

Jessica Quintino kom på banen med flere målskud - også et helt fra siden, der lignede en umulig vinkel. Men ind i målet fik hun den. Foto: Nils Svalebøg

Susanne Madsen er kommet stærkt tilbage efter sin skade og var fyldt med energi på banen. Foto: Nils Svalebøg

Til tider var Kathrine Heindahl ikke helt enige i dommernes vurdering. En enkelt gang endte det i straffekast til de orange, da Heindahl blev forhindret i målskud. Foto: Nils Svalebøg

Mie Højlund startede inde og fik to mål i hele kampen onsdag mod Herning-Ikast. Foto: Nils Svalebøg

Tess Wester modtog blomster efter kampen som lykønskning for sin bronzemedalje med Holland til EM. Foto: Nils Svalebøg

Odense HC fik kørt Herning-Ikast over allerede i 1. halvleg onsdag aften. Foto: Nils Svalebøg