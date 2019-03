Håndbold: Efter fire år sammen siger Maja Jakobsen farvel til Odense HC. Den 28-årige norske højre back stopper efter denne sæson.

Maja Jakobsen har kontraktudløb i sommeren 2020. Samarbejdet

- Jeg har haft fire gode, inspirerende og lærerige år i Odense. Jeg har været glad for byen og menneskerne i og omkring klubben og selvfølgelig også pigerne på holdet. Nu er det blevet tid til for min kæreste og jeg at starte et nyt kapitel. Vi skal være forældre, og vi ønsker derfor at komme nærmere vores familie og venner i Norge, hvor jeg vil også vil fortsætte min håndboldkarriere. Jeg ønsker projektet i Odense al muligt held og lykke i fremtiden, og jeg vil heppe på de orange på sidelinjen, siger Maja Jakobsen.

Træenr Jan Pytlick:

- Maja er en dygtig håndboldspiller og er meget stærk rent håndboldfagligt. Hun er en af de spillere, der har været i Odense Håndbold i længere tid, og hun har altså været en del af projektet fra den spæde start. Jeg vil gerne takke Maja for de ting, som hun har bidraget med på holdet.

Maja Jakobsen er 28 år og kom til Odense Håndbold tilbage i 2015. Inden da spillede nordmanden i Gjøvik, Byåsen og Storhamar. I 2012 fik hun debut på det norske A-landshold, som hun i 2012 og 2014 vandt EM-sølv og EM-guld sammen med.