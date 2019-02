Odense HC: Tranborg færdig

HÅNDBOLD: Først da kampen var slut, begyndte Mette Tranborg at græde. Måske vidst hun, at det kunne være helt galt og nu bekræfter Odense HC, at landsholdsprofilen er færdig resten af kalenderåret.

Odense HC skriver i pressemeddelelsen:

Da Odense Håndbold søndag mødte Brest Bretagne i Women's EHF Champion League, måtte Mette Tranborg i anden halvleg udgå på grund af et vrid i højre knæ. Sent mandag eftermiddag blev knæet scannet, og tirsdag kunne man konstatere, at den 23-årige højre back har pådraget sig en korsbåndsskade.

Korsbåndet i højre knæ er revet over, og skaden betyder, at Mette Tranborg skal opereres torsdag. Hun vil sandsynligvis være ude i 10 måneder og spiller dermed ikke resten af sæsonen. Odense Håndbold må derfor undvære den stærke højre back i det vigtige opgør mod København Håndbold i Women's EHF Champions League lørdag samt i de kommende liga- og slutspilskampe.

Cheftræner i Odense Håndbold, Jan Pytlick, fortæller: "Jeg er utroligt ked af det på Mettes vegne. Det er et stort tab for holdet - både på og udenfor banen."

Direktør i Odense Håndbold, Lars Peter Hermansen, tilføjer: "Vi er meget berørte over og kede af Mettes alvorlige skade. Vi vil gøre alt, hvad vi kan som klub for at støtte Mette, så hun hurtigst muligt kan komme tilbage på banen igen.

Nu skal vi som hold og klub rykke endnu tættere sammen i 'bussen', så vi kan fortsætte den gode sæson, som vi har gang i." I søndagens kamp mod Brest Bretagne blev Mette Tranborg topscorer med seks mål sammen med Kathrine Heindahl, slutter pressemeddelelsen.

Sport Fyn vurderer, at fraværet af Mette Tranborg kan koste Odense HC mulighederne i Champions League og ikke mindst chancen for at vinde DM-guld.