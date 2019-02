Odense HC: Mystikken om Stine Jørgensen vokser

Landsholdsspilleren Mette Tranborgs langtidsskade blev annonceret i midtugen, og onsdag aften tabte et Odense HC-hold uden yderligere tre profiler hjemme til Aarhus United.

Træner Jan Pytlick angiver en "øm akillessene" som årsagen til Stine Jørgensens fravær, mens der i omverdenen også tales om en graviditet. Det har Pytlick ingen kommentarer til.

ANALYSE Håndbold: Midt i sæsonens mest vitale fase står Odense HC som bekendt nu med store sportslige udfordringer. I søndags blev landsholdsspilleren Mette Tranborg, der både i angrebet og i forsvaret har høj klasse, skadet i den vundne Champions League-kamp i Brest, og midt i ugen kom meldingen om, at der var tale om den frygtede korsbåndsskade, så Tranborg dermed ude i resten af sæsonen, hvor Odense HC's store mål er at vinde det danske mesterskab for første gang. Samtidig har Odense HC en god chance for at kvalificere sig til Champions League-kvartfinalen. Det sker, hvis Odense HC slår København på lørdag i Odense Idrætshal i næstsidste runde. Men det ligner, at Odense HC nu er oppe mod hårde odds. Onsdag aften spillede den anden stærke back, landsholdsspiller Stine Jørgensen, heller ikke. Før den tabte kamp mod Aarhus United sagde træner Jan Pytlick til sponsorerne, at Stine Jørgensen blev sparet af hensyn til en øm akillessene. Og så passer det naturligvis. Men samtidig verserer nu i hele håndboldmiljøet en stærk rygtestrøm om, at Stine Jørgensen er gravid.

Stine Jørgensen er en af Odense HC's helt store profiler. Her under udførelsen af et straffekast. Foto: Vibeke Volder

Da Sport Fyn en del timer før kampen blev præsenteret for de informationer, blev der ringet til Jan Pytlick for at stille de to relevante spørgsmål: - Vi har hørt, at Stine Jørgensen er gravid. Passer det? - Det har jeg ingen kommentarer til, svarede Pytlick. - Så vil det være forkert, hvis vi skriver, at Stine Jørgensen er gravid? - Det har jeg ingen kommentarer til, lød svaret. Og så spillede Odense HC om aftenen, og bagefter forsøgte Sport Fyn at få Stine Jørgensen i tale for at få en forklaring på, hvorfor hun ikke spillede, men hun ønskede ikke at tale med pressen. Hvilket Stine Jørgensen så i øvrigt ikke er forpligtet til - men dog normalt gør som alle andre spillere - om alle mulige sportslige emner.

Jan Pytlick sagde - igen adspurgt af Sport Fyn - efter kampen mod Aarhus United, hvor holdet af forskellige grunde manglede profilerne Mette Tranborg, Stine Jørgensen, Nadia Offendal og målmand Althea Reinhardt: - Jeg udtaler mig af princip ikke om skadede spillere, når vi har så vigtig en kamp på lørdag. Der er ingen grund til at give København nogle kort på hånden, sagde Pytlick. Og det kan omverdenen naturligt nok godt forstå, og i det fynske ønsker man kun Odense HC alt vel i kampen på lørdag mod København. Det store og lige så naturlige spørgsmål er derfor, hvor svækket Odense HC er på lørdag - og ikke mindst i de kommende kampe, hvor Odense HC i ligaen tager fat på slutspillet. Og hvor man nu efter Tranborgs langtidsskade i den grad har brug for alle kræfter. Men glædelige begivenheder kan som bekendt komme i vejen, og de kommende dage vil givet kaste mere lys over sagen, mens den lokale og nu landsdækkende rygtestrøm fortsætter. Så de ovenstående linjer har relevans. Når Sport Fyn overhovedet beskæftiger sig med ovenstående emner, skyldes det naturligvis, at langtidsafbud hos Odense HC-stjernerne kan få indvirkning på det produkt, vi skriver så meget om - og som trækker så meget publikum til.