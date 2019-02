Odense Bulldogs vil fylde isstadion: Gratis adgang til fredagsbrag

Ishockey: Når Odense Bulldogs på fredag 1. marts klokken 19.30 skal spille sæsonens vigtigste hjemmekamp - play-in-kampen mod Herlev Eagles - håber den fynske ishockeyklub på maksimal opbakning i Odense Isstadion.

28 af Bulldogs' trofaste sponsorer har købt hjemmekampen, og det betyder gratis indgang for alle.

- Vi vil have så mange tilskuere i hallen som muligt til at støtte holdet, siger Odense Bulldogs' direktør, Allan Hoffmann.

Play-in-serien begynder på tirsdag med den første kamp i Herlev. I kraft af en bedre placering i grundspillet fører Herlev på forhånd 1-0 i kampe i serien, hvor man skal vinde tre kampe for at gå videre til kvartfinalerne. Dermed kan der stå 1-1 eller 2-0 til Herlev, når de to hold mødes i Odense fredag 1. marts, hvor man kan risikere, at det er Odenses sidste kamp i denne sæson. Men den forventede store opbakning til de fynske underhunde kan give hjemmeholdet et løft og sikre Bulldogs en vital sejr.

I givet fald vil serien fortsætte søndag 3. marts i Herlev, og en eventuel sidste kamp spilles tirsdag 5. marts i Odense.

En af de 28 sponsorer, der har købt kampen, er Michael Fjeldgaard, der står bag virksomheden Your Next Step. Han mener, der er en særlig stemning til ishockey.

- Man er tæt på spillerne, intensiteten, og helt tæt på kampen, når man sidder til en ishockeykamp, og det synes jeg ikke, man oplever andre steder, siger Michael Fjeldgaard i en pressemeddelelse.

Dørene til Odense Isstadion åbnes klokken 18.00 fredag 1. marts, og de gratis billetter uddeles efter først til mølle-princippet.