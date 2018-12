Odense Bulldogs vandt efter straffeslagsgyser

Søren Nielsen matchvinder på det niende straffeslag for Odense Bulldogs, der fik den første udebanesejr og oprejsning efter det ydmygende nederlag for et par måneder siden i Rødovre.

Ishockey: Endelig - i 12. forsøg - lykkedes det for Odense Bulldogs at få sæsonens første sejr på udebane. Efter en langvarig straffeslagskonkurrence med hele 18 forsøg blev Søren Nielsen tirsdag aften matchvinder med scoringen, der sikrede Bulldogs to point for sejren 3-2 over Rødovre, der fik et point med hjem fra kampen.

Ganske vist havde Bulldogs tidligere på sæsonen vundet 1-0 efter overtid ude mod Hvidovre, men efter Hvidovres konkurs er det resultat trukket ud af tabellen.

Med sejren tirsdag aften fik Bulldogs oprejsning for det seneste visit til Rødovre - en direkte tv-kamp 12. oktober, hvor Rødovre vandt hele 13-4.

Odense Bulldogs kom foran efter otte minutters spil, da Sebastian Ehlers scorede efter oplæg fra Marcus Nielsen og Henry Hardarson.

Efter en målløs anden periode kom der gang i målscoringen i tredje periode. Mads Eller udlignede med 12 minutter igen. Men Bulldogs svarede straks tilbage, da Yannick Vedel 40 sekunder efter bragte de fynske gæster foran 2-1.

Der skulle blot gå to minutter, før Rødovre igen fik udlignet, denne gang ved David Suvanto.

Det sluttede 2-2 efter de 60 ordinære minutter, hvor Rødovre vandt skudstatistikken 30-17.