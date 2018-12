Odense Bulldogs væk fra sidstepladsen

Den nye russer i Odense Bulldogs, Dmitry Kuznetsov, scorede til 2-0. Her dribler han mellem to spillere fra Hvidovre Fighters. Foto: Nils Svalebøg

På stærk start vandt Odense Bulldogs bundkampen mod Hvidovre Fighters, og det fynske hold ligger ikke længere sidst.

Ishockey: Odense Bulldogs er for første gang i flere måneder væk fra sidstepladsen. Med en hjemmesejr på 4-2 over et skadesramt Hvidovre-hold er Bulldogs avanceret en plads i tabellen og har overladt sidstepladsen til Hvidovre Fighters. Begge mandskaber har 20 point for 22 kampe, men Bulldogs er bedst indbyrdes i kraft af tre sejre i de tre indbyrdes møder. Bulldogs er nu på niendepladsen, som giver adgang til playin-serien om den sidste kvartfinaleplads. Og der er kun et point op til Esbjerg på ottendepladsen. Odense Bulldogs lagde tryk på fra kampens start. Hvidovres Daniel H. Nielsen fik en udvisning allerede efter et minuts spil, og i det første powerplay fik ældstemanden i Bulldogs-truppen, Mike Daugulis, der i torsdags fyldte 33 år, i sin favoritposition foran mål sendt pucken ind bag den 19-årige Hvidovre-målmand Phillip Berg Nicolaisen. Det i forvejen skadesramte Hvidovre-hold var yderligere svækket, da holdet også manglede topscorer og den enlige målscorer i fredagens kamp mod Aalborg, Edgars Treijs. Efter fem minutters spil kom Bulldogs foran 2-0 på mål af russeren Dmitry Kuznetsov, der for et par uger siden blev rykket op fra 1. divisionholdet.

Odense Bulldogs-Hvidovre 4-2 (2-0, 1-1, 1-1) Ishockeyligaen

Mål: 1-0 Mike Daugulis (2.45). Assist: Mathias Thinnesen og Mads Schaarup.



2-0 Dmitry Kuznetsov (5.30). Assist: Mathias Thinnesen og Søren Nielsen.



3-0 Mathias Thinnesen (21.21). Assist: Dmitry Kuznetsov og Martin Larsen.



3-1 Rasmus Hansen (34.41). Assist: Christoffer Lindhøj og Daniel H. Nielsen.



3-2 Nicki Kisum (41.20). Assist: Erik Lundblad.



4-2 Mike Daugulis (59.10). Uassisteret.



Udvisninger: Odense Bulldogs: 1 x 20 min. + 1 x 5 min. + 6 x 2 min. Hvidovre: 2 x 10 min. + 6 x 2 min.



Bedste spillere: Odense Bulldogs: Mathias Thinnesen. Hvidovre: Nicki Kisum.



Dommere: Daniel Bøjle og Niclas B. Lundsgaard.



Tilskuere: 599.



Næste kamp: Torsdag 6. december kl. 19.00: Odense Bulldogs-Rungsted Seier Capital.

Kampens spiller, Mathias Thinnesen, har det store smil på efter en af sine målgivende afleveringer for Odense Bulldogs. Her tiljubles han af sin holdkammerat Søren Nielsen. Foto: Nils Svalebøg

Thinnesen på tavlen Oplægget til begge mål blev leveret af en anden spiller, der for nylig er forfremmet fra OIK-holdet i den næstbedste række, Mathias Thinnesen. Den 28-årige forward har rutinen og tyngden til at spille ligahockey efter seks sæsoner i Odense Bulldogs, og efter et mellemspil i Herlev Eagles i sidste sæson er han nu tilbage som en skattet herre i det fynske hockeyland. Mathias Thinnesen kom selv på måltavlen halvandet minut inde i anden periode, da han skovlede en returpuck ind efter en halvklaring af Hvidovre-keeperen. Bulldogs fik fire udvisninger i anden periode, og under den sidste udvisning måtte målmand Teemu Seppänen se sig passeret, da Rasmus Hansen scorede til reducering 3-1. Hvidovre fik reduceret yderligere i begyndelsen af tredje periode, da Nicki Kisum fik plads over for et tøvende fynsk forsvar. 3-2 med næsten 19 minutter igen. Bulldogs-træner Pelle Svensson tog en timeout for at få mindske nervøsiteten hos det unge fynske hold.

Mike Daugulis (t.v.) scorede to gange for Odense Bulldogs i sejren på 4-2 over Hvidovre Fighters. Foto: Nils Svalebøg

Slåskamp til sidst Seks minutter før tid fik Hvidovres Lasse L. Carlsen en timinutters-straf for en tackling i ryggen på Yannick Vedel op mod banden. Hvidovre tog målmanden ud halvandet minut før tid, og det udnyttede Mike Daugulis til at score i et tomt mål til slutfacit 4-2. I jubelscenerne røg Bulldogs-topscorer Yannick Vedel og Hvidovres Victor Cubars i totterne på hinanden, og de sloges liggende på isen et halvt minuts tid, mens dommerne forsøgte at skille dem ad. Yannick Vedel fik game misconduct, mens Hvidovre-spilleren fik to minutter i straffeboksen. Bulldogs-supporterne hyldede spillerne efter sejren, der kom i hus på mere fight end godt spil. Men Bulldogs er ikke længere nederst i tabellen.