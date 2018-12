Odense Bulldogs tror på første udebanesejr over Rødovre: - Vi fik en ordentlig en på sinkadusen sidst

ISHOCKEY: To af ligaens bundhold møder hinanden tirsdag aften, når Rødovre Mighty Bulls byder Odense Bulldogs velkommen i det sjællandske. Der er otte point i afstand mellem de to hold. Odense Bulldogs er at finde helt i bunden af ligaen med 13 point. Modstanderne fra Rødovre ligger på syvendepladsen.

Selvom de to hold placerer sig lavt i ligaen, bliver det ikke en helt let kamp for bundskraberne fra Odense. Holdet har nemlig haft det særdeles svært på fremmed is i denne sæson. Bulldogs har tabt alle sine udebanekampe på nær én. Én kamp, der med Hvidovres konkurs er ude af ligningen. Derudover er holdet gået fra isen uden sejr i de seneste to kampe - senest i Esbjerg søndag aften.

Og da Bulldogs-mændene senest mødte Mighty Bulls i oktober, tabte de stort med 4-13. Det er alt sammen noget, der har betydning, når Odense-holdet sætter skøjterne på isen til kampstart klokken 19.30 ifølge Mads True, holdets assistenttræner.

- Vi fik en ordentlig en på sinkadusen sidst. Og jeg forventer da også en svær kamp. Vi har dog slået dem i sæsonen, siger han.