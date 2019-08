Odense Bulldogs tester formen mod Aalborg Pirates

Gratis adgang til fredagens træningskamp, der er den første hjemmekamp for Odense Bulldogs.

Ishockey: Man kan komme gratis til ishockey fredag aften, hvor Odense Bulldogs klokken 19.30 tager imod Aalborg Pirates i en træningskamp, der bliver den første hjemmekamp siden sommerferien.

Odense Bulldogs skal forsøge at bygge videre på de positive takter fra den første træningskamp i fredags, hvor mesterholdet Rungsted blev besejret 3-1 på udebane på mål af Jakob Wittendorf, Mikkel Jensen og Asger Petersen.

Bulldogs var endda uden tre af holdets nye nordamerikanere, Brock Beukeboom, Cole Candella og Riley Bourbonnais, men den svenske træner Pelle Svensson håber og tror, at de nye spillere har fået arbejds- og opholdstilladelse på plads til fredagens kamp, så man kan opleve dem på fynsk is for første gang.