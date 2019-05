Odense Bulldogs tager til Skotland

Ishockey: En væsentlig faktor for at kunne spille ishockey - nemlig isen - mangler i øjeblikket, da den fynske isarena Vinmedkant Arena i øjeblikket er ved at få installeret nye, fleksible bander, som skal være med til at reducere hoved- og brystskader ved hårde tacklinger ved banderne.

Derfor sommertræner spillerne primært fysik, og det indebærer hårde fysiske øvelser både i vægtrummet og udendørs.

Den sportslige afdeling er i fuld gang med at planlægge optaktsfasen. Foreløbig er aftalt en træningskamp på udebane 6. august i Hørsholm mod de danske mestre fra Rungsted Seier Capital. Derefter tager Odense Bulldogs fredag 16. august hjemme imod Aalborg Pirates.

"I skrivende stund er 18 spillere på kontrakt til den kommende sæson. Den sportslige ledelse bruger dens mange kontakter og store scoutingnetværk omhyggeligt, så Odense Bulldogs får de sidste pladser besat med dygtige spillere, som passer ind i vores koncept på isen såvel som i forhold til de økonomiske rammer, som Bulldogs ansvarligt arbejder indenfor", oplyser Odense Bulldogs i en pressemeddelelse.