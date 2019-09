Odense Bulldogs tabte knebent til DM-favorit

Aalborg Pirates vandt 3-2 hjemme over Odense Bulldogs, der i den tredje kamp led sæsonens første nederlag.

Ishockey: Odense Bulldogs fik fredag aften sæsonens første nederlag i Ishockeyligaen, da Aalborg Pirates hjemme vandt 3-2 over det fynske hold, der inden sæsonen af eksperter og bookmakere var spået en sidsteplads ligesom sidste sæson.

Men Bulldogs har foreløbig modbevist eksperterne med flot fight i de to første kampe, hvor det blev til et point ude mod Rødovre i premieren sidste fredag (2-2 i ordinær tid, hvorpå Rødovre vandt 3-2 i overtiden). Siden vandt Bulldogs i tirsdags i den første hjemmekamp 2-1 over sidste sæsons sølvvinder, Sønderjyske.

Fredag aften skulle Bulldogs en tur til Nordjylland for at møde DM-favorit Aalborg Pirates, der inden sæsonen var topfavorit til DM-guldet hos Danske Spil.

Bulldogs kom foran i det fjerde minut på et mål af Yannick Vedel med assist fra Lukas Lundvald og Sebastian Ehlers. Fem minutter før periodepausen udlignede Mikkel Højbjerg.

I anden periode scorede Aalborg to gange ved Jonas Jakobsen og Tobias Ladehoff til 3-1, men Bulldogs skabte fornyet spænding med reducering til 3-2 fra den nye amerikanske angriber Riley Bourbonnais i powerplay tre minutter før tid i tredje periode. Mikkel Jensen leverede assisten til Bourbonnais, der også scorede for Bulldogs i powerplay i sidste fredags premiere ude mod Rødovre, hvor han udlignede til 2-2.

Men Aalborg kørte sejren hjem og topper ligaen med maksimumpoint seks point for to kampe, mens Odense Bulldogs er i det tætte midterfelt med fire point for tre kampe.

Næste kamp for Odense Bulldogs er på tirsdag klokken 19.00 hjemme mod Esbjerg Energy, der fredag aften fik sæsonens første sejr med 3-2 hjemme over Herning.