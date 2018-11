Odense Bulldogs tabte i Herlev

Midt i anden periode fik den finske Bulldogs-back Sami Jekunen fem minuttter i straffeboksen, og Herlevs Asger Blicher Petersen fik to minutter for roughing.

Dermed ligger Bulldogs fortsat sidst med 17 point for 21 kampe, mens Herlev lægger afstand og nu har 25 point for 21 kampe på syvendepladsen.

Finne røg ud

Sami Jekunen fik game misconduct og var dermed ude resten af kampen.

Herlevs William Quist fik to minutter i straffeboksen som afslutning på anden periode, så Bulldogs indledte tredje periode i powerplay, og det udnyttede kaptajn Martin Larsen til at reducere til 3-2 i begyndelsen af tredje periode.

Halvandet minut før tid tog træner Pelle Svensson målmand Teemu Seppänen ud for at få en ekstra markspiller, men det udnyttede Herlevs Jesper Thörnberg til at score i et tomt mål til 4-2 45 sekunder før tid.

Herlev vandt skudstatistikken 36-29.

Odense Bulldogs spiller søndag klokken 16.00 en vigtig bundkamp hjemme mod Hvidovre Fighters, der fredag tabte 1-5 hjemme til Aalborg Pirates trods føring på 1-0 efter første periode. Dermed er Hvidovre stadig kun tre point foran det fynske hold.

I fredagens øvrige kampe vandt Herning 6-2 hjemme over Rødovre, mens Sønderjyske hjemme tabte 0-2 til Frederikshavn.