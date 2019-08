Odense Bulldogs styrker sammenholdet i Skotland

Ishockey: Odense Bulldogs drager i denne weekend over Nordsøen for at spille to træningskampe i Skotland mod Dundee Stars lørdag aften kl. 19.00 og søndag kl. 17.00. Det er en træningstur, som en af holdets topangribere ser frem til.

- Det er en god mulighed for at få holdet rystet sammen. Det sociale aspekt er vigtigt på sådan en tur, hvor man er uden koner og børn, siger Yannick Vedel, der i lørdags viste sin gode form, da han vandt ishockeyens ironman i en dyst mod 17 andre ligaspillere fra de danske ishockeyklubber.

Sidste år på samme tid var Odense Bulldogs også på træningstur til Storbritannien, hvor det blev til en 2-1-sejr efter straffeslag over Manchester Storm og et nederlag på 1-2 mod Fife Flyers fra Skotland. Yannick Vedel scorede det enlige Bulldogs-mål i den kamp.

- Man kommer tættere på hinanden på sådan en tur. Man får en anden at sove på samme værelse med, påpeger Yannick Vedel.

Odense Bulldogs' skotske modstander i denne weekend, Dundee Stars, sluttede i sidste sæson som nummer 10 i den bedste britiske liga og nåede ikke med i slutspillet.