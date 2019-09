Odense Bulldogs spændt på sæsonpremieren

Ishockey: Træningskampene er fortid, og nu bliver det alvor med de første ligakampe.

Ishockeysæsonen begynder fredag aften, hvor Odense Bulldogs på udebane klokken 19.00 møder Rødovre Mighty Bulls.

- Rødovre er et af de hold, vi gerne skal måle os med. Rødovre er et hold, der er svært at bedømme. De har haft gode resultater i træningskampene, men det er svært at vide, hvor de står med ny træner og mange nye spillere, siger Pelle Svensson, der på anden sæson er cheftræner for Odense Bulldogs.

Rødovre har sagt farvel til mangeårige profiler som Rasmus Astrup, Jannik Karvinen og Patrick Flügge, og den tidligere kaptajn Morten Andreasen, der også har en fortid som kaptajn i Odense Bulldogs, er nu blevet assistenttræner i Rødovre. Cheftræneren er også ny, da finske Riku-Petteri Lehtonen har erstattet svenske Magnus Bogren.

Desuden har Rødovre fået tilgang af finske Teemu og Marko Virtala, og førstnævnte er udnævnt til ny kaptajn. De rutinerede Virtala-brødre, der er midt i 30'erne, har tidligere spillet i Gentofte, som de var med til at føre frem til klubbens overraskende DM-sølv i 2017, hvor de i semifinalen slog Bulldogs ud.