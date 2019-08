Odense Bulldogs skifter direktøren ud

- Jeg er glad for den nye udfordring og den tillid, som bestyrelsen viser mig. Odense Bulldogs er forretningsmæssigt i meget bedre form end for et par år siden, og det skal vi have bygget videre på. Der er masser af muligheder for Odense Bulldogs, og der en stor gruppe passionerede mennesker, der yder en stor indsats, siger Ulla Vahl-Møller

Går frivilligt

Odense Bulldogs fortæller videre i pressemeddelelsen, at omrokeringen i Bulldogs skyldes, at den afgående direktør ønsker at arbejde mindre.

- Da Allan Hoffmann i det sene forår meddelte, at han havde et ønske om at fratræde som direktør og havde et ønske om at arbejde mindre, end det er muligt som direktør for en forretning som Odense Bulldogs, satte bestyrelsen sammen med Allan en proces i gang med henblik på den nye ledelsesstruktur. Vi er glade for den nye konstellation og opgavefordeling og er sikre på, at Ulla Vahl-Møller besidder de kompetencer og den energi, der skal til for sammen med bestyrelsen at kunne videreudvikle Odense Bulldogs, skriver bestyrelsesformand Thomas Andersen i pressemeddelelsen.

Odense Bulldogs oplyser yderligere i pressemeddelelsen, at 28-årige Thomas Nielsen bliver ny eventmanager med ansvaret for forskellige events og hjemmekampene i ligaen.

Odense Bulldogs åbner sæsonen ude mod Rødovre fredag 6. september klokken 19.00