Odense Bulldogs på svær juletur

Ishockey: Inden ishockeyspillerne kan danse om juletræet og mæske sig ved julebordets glæder, venter den sidste kamp inden jul fredag aften. Det bliver en svær opgave for Odense Bulldogs, der skal til Nordsjælland for at møde ligaens tophold, Rungsted Seier Capital, fredag klokken 19.45.

Odense Bulldogs, der ligger nummer ni og sidst, har tabt sæsonens tre første opgør mod Rungsted. Det fynske bundhold har dog vist fremgang fra kamp til kamp. Det første møde 2. oktober endte 2-7 i Odense, det næste møde 23. oktober vandt Rungsted hjemme 8-4, og det seneste møde 6. december i Odense gav et fynsk point, da Rungsted først vandt 5-4 efter overtid. I den kamp burde Bulldogs have fået mere ud af kampen, da holdet førte 2-0 og 4-2.

Men på en stærk slutspurt og et hattrick af Nikolaj Rosenthal vandt Rungsted i Odense.

Rungsted har siden den tætte kamp i Odense tabt to af de fire seneste opgør, begge gange til Sønderjyske, som Bulldogs i øvrigt møder i to lokalbrag mellem jul og nytår - fredag 28. december i Odense og dagen efter i Vojens.

Odense Bulldogs er fortsat uden angriber Jakob Wittendorf, der er med U20-landsholdet på træningslejr i Canada som optakt til VM. Rungsted har Gustav Green og Oscar Schulze med U20-landsholdet i Canada.

Bulldogs tabte i tirsdags 0-4 hjemme til Esbjerg, hvor ikke ret meget fungerede offensivt, efter at Bulldogs ellers havde vist fremgang de seneste uger med en række tætte kampe. Det var første gang siden den første hjemmekamp i september (0-2 mod Frederikshavn), at Bulldogs ikke fik scoret på hjemmebane.