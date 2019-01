Odense Bulldogs på alle trøjerne: Herning vandt i lånte Bulldogs-klæder

Bulldogs fik lidt bedre fat mod slutningen af perioden. Men Herning kunne snildt have ført med både to og tre mål, men nøjedes med en føring på 1-0 efter de første 20 minutter.

Det var gæsterne i de lånte Bulldogs-trøjer, der dominerede fra start. Et langvarigt pres med powerplay efter en afventende udvisning førte til et sandt bombardement mod det fynske mål, hvor den finske sprællemand Teemu Seppänen levede op til sit ry som en af ligaens bedste målmænd.

Ishockey: Spillere med Odense Bulldogs på brystet kunne juble over en sejr efter fredagens ishockeykamp i Odense. Men det var ikke de fynske spillere, der vandt. Det gjorde Herning Blue Fox, der for en aften optrådte i fynske klæder og vandt 3-2.

Bulldogs kom igen

Herning kom på 2-0 midt i anden periode ved finske Juusio Salmi, og de godt 100 Herning-fans blandt de 1051 tilskuere i den fynske isarena kunne endnu engang juble.

Men Bulldogs arbejdede sig tilbage i kampen. Dmitry Kuznetsov fik reduceret til 1-2 tre minutter senere, da russeren midt for mål fornemt eksekverede afleveringen fra Sebastian Ehlers, der afleverede skråt bagud.

Herning satte sig igen på kampen fra tredje periodes start. Syv minutter inde i tredje periode sendte Daniel K. Nielsen pucken ind til 3-1 med et skud langt udefra.

Bulldogs kæmpede ihærdigt og pressede godt på i de sidste minutter. Kaptajn Martin Larsen fik reduceret til 2-3 foran mål i et fynsk powerplay. Men målet kom først 12 sekunder før tid, og det var for sent til at udrette mirakler, da Herning vandt faceoff, da spillet blev sat i gang igen, og midtjyderne kørte sejren hjem.

Odense Bulldogs spiller hjemme igen på tirsdag mod det nærmeste hold i tabellen, Herlev, der sandsynligvis bliver modstanderen i playin-serien om den sidste slutspilsplads, når grundspillet er forbi i slutningen af februar.