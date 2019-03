Odense Bulldogs-opråb til omverdenen

Ledelsen erkender, at publikum alle omkring sporten næppe vil tolerere endnu en sportslig mager sæson i sparekursens tegn og appellerer til erhvervslivet om at støtte klubben.

ANALYSE

Ishockey: Odense Bulldogs sender et opråb til omverdenen og erhvervslivet i jagten på flere penge, så klubben efter en bundplacering i den forløbne sæson kan få midler til at trykke truppen, der nu er sendt på sommerferie.

Sport Fyn vurderer, at opråbet til omverdenen er et realistisk og ærligt budskab, der ikke overraskende afslører, at Bulldogs naturligt nok har brug for en del likviditet, så man kan holde eliteholdets selskab i live hen over sommeren - samtidig med, at der sikres midler til forstærkninger.

Klubbens ledelse ved udmærket, at den foregående sæsons på mange måder ansvarlige sparekurs må tilføres et offensivt snit, fordi det fynske publikum næppe lader sig byde endnu en mager sæson - uanset hvor økonomisk forsvarlige det måtte være.

"Desværre endte 2018-2019 sæsonen for Bulldogs allerede fredag 1. marts. Et hårdt arbejdende og aldrig opgivende Bulldogs-hold måtte acceptere, at de øvrige hold i ligaen var en spids bedre. Deres større holdbudgetter gav det forventelige resultat. Men herfra skal Bulldogs så også videre. Der skal ikke komme en sæson mere, hvor Bulldogs konstant ligger sidste eller næstsidst", skriver ledelsen i en melding.

"Det kræver, at økonomien styrkes, så Bulldogs sportsligt kan træde nogle skridt fremad i næste sæson. Og når talen er på økonomi, så er beløbene, som adskiller top og bund i ishockey jo slet ikke i størrelsesordener som i boldspils-sportsgrenene!".

"I den nu sportsligt afsluttede sæson har Bulldogs forfulgt en nødvendig stram økonomisk plan for at sikre virksomheden og for at forbedre udgangspunktet for at fastholde eliteishockey i Odense og på Fyn. Det har været nødvendigt først og fremmest at skabe overensstemmelse mellem indtægter og udgifter, og derfor er den sportslige del drevet på et lavere økonomisk niveau, end alle egentlig ønsker sig", hedder det i en pressemeddelelse.

Bulldogs-ledelsen erkender, at det kræver en større opbakning fra det fynske erhvervsliv, "hvis Bulldogs og dermed Fyn igen skal markere sig i toppen af ligaen".

Bulldogs tilføjer, at man håber på at en ny kreds af erhvervsfolk vil melde sig, samtidig med, at den nuværende sponsorkreds fortsætter.

"Nuværende sponsorer kan give potentielle sponsorer en god fortælling om det positive, indbringende og sjove ved at være med i erhvervsnetværket omkring Bulldogs, ligesom der kan berettes om de gode oplevelser ved hjemmekampene i Odense Isstadion".

Bulldogs tilføjer, at man i den kommende tid vil have fokus på en kommerciel afslutning af denne sæson. Der gennemføres forskellige arrangementer som erhvervs-netværksmøder, salg af støtteaktier, "Wine Battle", "Sponsor Championship", "Sponsor skøjteløb", showkamp, og så er der ikke mindst den 17. april en landskamp mellem Danmark og verdensmestrene fra Sverige. Her er Bulldogs arrangør og håber på stor tilstrømning, så man kan tjene en skilling.

Appellen og opråbet fra Odense Bulldogs slutter med en klar melding:

"Bulldogs håber, at det fynske erhvervsliv vil tage godt imod opfordringen til at være med til at bringe Bulldogs tilbage til toppen af dansk ishockey".