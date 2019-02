Odense Bulldogs med i musikvideo

Ishockey: Mange af de trofaste tilskuere i Odense Isstadion har nok bemærket, at Odense Bulldogs har fået en ny slagsang, som gjalder ud af højttalerne, når spillerne løber på isen.

Det er Odensebandet Mawic, der har skrevet nummeret "I know you know you will", og spillernes inciterende kampråb "Let's Go Bulldogs" er en iørefaldende del af omkvædet.

Nu er der også lavet en musikvideo til slagsangen, hvor Bulldogs-spillerne medvirker.

Den er udført af firmaet Black Mill, der holder til i Fredericia.

- Black Mill reagerede på en annonce på Facebook og blev valgt ud af Odense Bulldogs og Mawic ud fra flere henvendelser fra potentielle produktionshuse, oplyser Peter Bech, grafisk designer og direktør i Black Mill.

- Filmen og sangen er bygget op omkring ishockeyholdet og deres motiverende kampråb "Let's Go Bulldogs", oplyser Peter Bech. Filmen har premiere 1. december og kan ses på Youtube.

Odense Bulldogs vandt i søndags 3-2 over Frederikshavn. Bulldogs spiller på fredag ude mod Herlev og på søndag hjemme mod Hvidovre.