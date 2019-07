Odense Bulldogs lægger hårdt ud

14 fredagshjemmekampe i den kommende sæson for Odense Bulldogs, der spiller første ligakamp om to måneder.

Ishockey: Det kan være svært at tænke på ishockey, når sommerferien for manges vedkommende er i fuld gang. Men om to måneder er der atter glidende skøjteløb og syngende tacklinger hen over den glatte overflade i skøjtehallerne rundt om i landet.

Ligaen begynder allerede med første runde fredag 6. september, og der bliver flere kampe i grundspillet end sidste år, da de ni klubber spiller mod hinanden seks gange hver, hvilket giver i alt 48 runder.

Efter de 48 runder sorteres et enkelt hold fra, så de otte bedste fortsætter til slutspillet med kvartfinaler, semifinaler og finaler. De seneste to års mellemspil med play-in-serie, som Odense Bulldogs har været en del af begge år, er altså droppet i denne sæson.

Odense Bulldogs, der efter en økonomisk hestekur havde et skrabet spillerbudget i sidste sæson, sluttede sidst af de ni hold i sidste sæson og røg ud inden slutspillet efter nederlag i play-in-serien mod Herlev.

I denne sæson ser Bulldogs ud til at have et mere slagkraftigt hold, hvor tilgangen af den tidligere anfører og solide back, Michael Eskesen, ligner en klar forstærkning i defensiven. Der er også investeret i flere udlændinge, og foreløbig har Bulldogs en amerikansk målmand, Evan Cowley, tre canadiere, Brock Beukeboom, Cole Candelia og Mike Daugulis, samt en tjekke, Vojtech Komarek, i truppen.