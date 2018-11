Odense Bulldogs klar til vigtig weekend

Ishockey: I en lang sæson med 45 kampe i grundspillet er der mange point at spille om i Ishockeyligaen. To af de vigtige kampe venter i denne weekend for Odense Bulldogs, der fredag aften klokken 20.00 spiller ude mod Herlev og søndag klokken 16.00 spiller hjemme mod Hvidovre.

Odense Bulldogs ligger sidst med 17 point for 20 kampe, men efter 3-2-sejren over Frederikshavn i søndags har Bulldogs fat i de øvrige bundhold.

Det lysner også på skadesfronten, hvor de unge forsvarere Christian Larsen, Lucas Bjerre Rasmussen og Mathias Max har siddet udenfor de seneste kampe.

- Alle mand er friske, så vi kan stille med fuldtalligt hold, siger Mads True, assistenttræner for Odense Bulldogs.

Herlev og Hvidovre er to af de hold, som Bulldogs kan måle sig med i den nederste halvdel af tabellen. Herlev Eagles er klart bedst på hjemmebane, hvor 18 af holdets 22 point er hentet. Det er blandt andet blevet til sejre over Frederikshavn, Herning og Esbjerg.

Herlev har spillet en stribe tætte kampe og placeret sig i det tætte midterfelt med 22 point for 20 kampe, men syv af de seneste otte kampe er tabt.

Herlev har et par giftige angribere. Canadiske Brett Thompson er med 28 point (11 mål og 17 assister) nummer fire på ligaens topscorerliste, og svenske Jesper Thörnberg er med 14 mål den mest scorende spiller i ligaen sammen med den tidligere Bulldogs-profil, den p.t. skadede Frederikshavn-topscorer Dale Mitchell. Svenske William Quist har scoret 13 mål for Herlev og er den tredjemest scorende spiller i ligaen.

- Vi skal spille disciplineret. Herlev-spillerne er dygtige i powerplay, hvor de scorer en del mål, siger Mads True.

Bulldogs vandt 4-3 hjemme over Herlev i de to klubbers seneste møde 2. november. Herlev vandt til gengæld 5-2 hjemme over Bulldogs 25. september.

Søndag spiller Odense Bulldogs hjemme mod Hvidovre i en kamp mellem ligaens to nederste hold. Inden da spiller Hvidovre hjemme mod mesterholdet Aalborg fredag aften.