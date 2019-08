Odense Bulldogs i god form: Ishockeyens jernmand er fra Odense

Nederlag i testkamp

Efter 3-1-sejren ude over mesterholdet Rungsted forrige fredag i den første testkamp tabte Odense Bulldogs fredag aften holdets anden træningskamp, da det på hjemmebane blev til et nederlag på 3-4 mod Aalborg Pirates.475 tilskuere var mødt op til træningskampen, der var den første på fynsk is. Odenses mål blev scoret af Mike Daugulis, Cole Candella og Henry Hardarson.



I den kommende weekend skal Odense Bulldogs til Skotland for at spille to træningskampe mod Dundee Stars.