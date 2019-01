Odense Bulldogs i forsmag på slutspil

Ishockey: Når Odense Bulldogs tirsdag aften klokken 19.00 løber på isen til hjemmekampen mod Herlev Eagles, kan det være en forsmag på det, der venter i slutningen af februar. De to hold indtager de to nederste pladser i tabellen og står dermed til at møde hinanden i playin-serien mellem nummer otte og ni om den sidste billet til kvartfinalerne.

Det vil i givet fald være andet år i træk, at de to hold mødes i playin. Sidste år vandt Herlev serien over et famlende og selvtillidsforladt Odense Bulldogs-hold.

I år er Bulldogs ikke på samme måde ramt på selvtilliden trods de mange nederlag og sidstepladsen i tabellen. For forudsætningerne har fra sæsonstart været kendte. Odense Bulldogs har beskåret spillerbudgettet med op mod 40 procent og er i en genopbygningsfase efter flere år med underskud.

Derfor var en placering i den tunge ende ventet, men det unge Bulldogs-hold får mere og mere erfaring, som sæsonen skrider frem. Og i flere kampe har Bulldogs spillet lige op og taget point fra tophold.

Bulldogs har dog ikke vundet i de seks seneste kampe, så træner Pelle Svenssons fynske tropper vil i den grad kunne bruge en succesoplevelse, som en sejr over Herlev vil være.