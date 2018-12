Odense Bulldogs har sagt farvel til Ned Lukacevic: Nu forlænger holdet med 28-årig wing

Tilfreds spiller

Også fra spilleren det hele handler om, lyder der positive ord.

- Det har været spændende og sjovt at komme tilbage til eliteishockey. Og den indsats som holdkammeraterne hver dag yder, har været en stor inspiration for mig. Jeg er også glad for, at jeg har kunnet bidrage med mål og points, og jeg er taknemmelig for den modtagelse, jeg har fået - både på holdet og fra tilskuerne. Jeg glæder mig over at skulle fortsætte som en del af Bulldogs i kampen om at komme med i sæsonens slutspil, udtaler Mathias Thinnesen i pressemeddelelsen.