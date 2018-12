Odense Bulldogs gik ned til sidst

28-årige Mathias Thinnesen stammer fra Esbjerg, men han har spillet i Odense fra 2011 til 2017. I sidste sæson spillede han for Herlev, men efter at have indledt denne sæson på 1. divisionsholdet i Odense fik han for nylig en kontrakt med ligaholdet. Det har foreløbig været en klar gevinst. Mathias Thinnesen har nu scoret tre gange i fire kampe.

Ishockey: Længe lignede det point til Odense Bulldogs i søndagens udekamp mod et af ligaens formstærke hold, Esbjerg Energy. Men mestrene fra 2016 og 2017 slog til med tre mål i slutfasen og vandt 4-1 over det fynske bundhold foran 618 tilskuere. Det var Esbjergs tredje sejr på stribe.

Esbjerg slog til

I tredje periode afgjorde Esbjerg kampen. Ti minutter før tid bragte Marc Hagel hjemmeholdet foran 2-1, og fire minutter før tid scorede Jesse Mychan sit andet mål i kampen til 3-1.

Bulldogs-træner Pelle Svensson tog timeout med små to minutter igen og pillede målmand Teemu Seppänen ud for at få en ekstra markspiller på isen. Men Felix Scheel scorede til 4-1 i et tomt mål 38 sekunder før tid.

Esbjerg vandt skudstatistikken 31-23, mens udvisningerne var fordelt med fem til Esbjerg og tre til Odense.

Som i torsdagens kamp mod Rungsted var Odense Bulldogs uden Jakob Wittendorf og Ned Lukacevic, men den finske back Sami Jekunen var tilbage efter to spilledages karantæne.

Odense Bulldogs kan nu se frem til to kampe mod et af de øvrige hold i den nederste del, Rødovre Mighty Bulls, ude tirsdag og hjemme fredag. Rødovre vandt søndag 4-3 hjemme over mesterholdet Aalborg Pirates.

Bulldogs på niendepladsen har nu otte point op til Herlev og ni point op til Rødovre på de to næste pladser.