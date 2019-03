Odense Bulldogs forlænger med ung angriber

Ishockey: En af de unge spillere har forlænget aftalen med Odense Bulldogs. Det er den 20-årige centerspiller Kristian Kragh, der for et år siden kom til Odense fra Herning Blue Fox.

- Jeg er glad for at være en del af Bulldogs og være en del af det projekt, som er igangsat i Odense. Jeg lærte en masse sidste sæson og fik masser af istid i Metalligaen. Jeg glæder mig til næste sæson, og jeg er overbevist om, at holdet vil vise store fremskridt i forhold til den forgangne sæson, siger Kristian Kragh.

- Kristian har i sæsonens løb fået masser af spilletid, og det har udviklet ham. Vi forventer, at Kristian i den kommende sæson vil spille en endnu større rolle på holdet, siger cheftræner Pelle Svensson.

En anden ung spiller, Frederik Benjaminsen, er derimod i første omgang ikke at finde i Bulldogs-truppen til den kommende sæson.

- Frederik Benjaminsen, som i fjor kom fra Esbjerg, vil i den kommende sæson starte på 1. divisionsholdet og derfra forsøge at kæmpe og spille sig ind i Bulldogs-truppen. Frederik er en ung spiller, der fortsat er ved at udvikle sig og forhåbentligt på sigt kan blive fast Metalligaspiller. Vores vurdering er, at den udvikling kræver masser af kampe og træning, hvilket Frederik vil få på 1. division- og U20-holdet. Herfra er det så op til Frederik at bevise, at han er klar til igen at blive en del af Metalligatruppen, siger sportschef Henrik Benjaminsen.