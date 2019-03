Odense Bulldogs forlænger med populær canadier

Ishockey: En af de mest populære spillere i Odense Bulldogs, den 33-årige canadiske angriber Mike Daugulis, fortsætter i den fynske ishockeyklub i næste sæson. Daugulis og Bulldogs har forlænget aftalen med endnu et år.

- Det er fantastisk, at jeg også i næste sæson skal spille for Bulldogs. Jeg elsker alt her; byen, mine holdkammerater og selvfølgelig de enestående fans, som stod bag os i tykt og tyndt gennem hele sidste sæson. Jeg og mine holdkammerater er en stor tak skyldig til både fans og sponsorer, som klappede os ud af isen efter en hård exit i den netop afsluttede sæson. Det var rørende.

- Jeg er stolt af at være en del af det spændende projekt med genopbygningen af Bulldogs, og holdet er bare så motiveret for at komme i gang med næste sæson, hvor vi føler os sikre på at kunne vise os i en forbedret udgave på isen. Mine yngre holdkammerater fik så meget erfaring i sidste sæson og vil i den kommende turnering kunne tage endnu mere ansvar og vise endnu mere kvalitet, og så er det selvfølgelig spændende at se de nye spillere, som vil blive tilknyttet holdet. Selv om "ferien" lige er startet, så længes jeg efter august og efter at komme i gang igen. Jeg er klar til at give alt for, at Bulldogs får mange flere sejre i næste sæson, siger Mike Daugulis i en pressemeddelelse.

Træner Pelle Svensson betragter den hårdtarbejdende canadier som en vigtig faktor på holdet.

- Mike var en vigtig spiller for os i sidste sæson. Han står for erfaring, offervilje og hårdt arbejde. Med sin personlighed og historik i Bulldogs, så bliver han også i den kommende sæson en vigtig kulturbærer på holdet, og jeg er overordentlig tilfreds med, at Mike er klar til en endnu en sæson i Bulldogs-trøjen, siger Pelle Svensson.

Bulldogs-direktør Allan Hoffmann glæder sig også over kontraktforlængelsen.

- Med Mike på Bulldogs-holdet i den kommende sæson har vi en spiller, som altid går forrest, og som vores publikum og sponsorer elsker. Mike er altid synlig, når vi har arrangementer for supportere og sponsorer, og han er som regel sidste mand, når spillerne efter fredagskampene er ude at hilse på supporterne. Mikes glæde over forlængelsen deles helt sikkert af os og alle vores interessenter, siger Allan Hoffmann.