Odense Bulldogs forlænger med angriber

Ishockey: Odense Bulldogs har forlænget samarbejdet med U20-landsholdsspilleren Jakob Wittendorf, så han også i sæsonen 2019/2010 tørner ud for Bulldogs.

Den talentfulde angriber, der 10. marts fylder 20 år, har allerede i denne sæson spillet en vigtig rolle i Bulldogs' angreb.

- Selv om vi i år har en hård sæson, så mærker vi på holdet, at vi hele tiden udvikler os - som hold og som individuelle spillere. Personligt har jeg mærket tilliden fra træneren, og jeg vil fortsat gerne være en del af det spændende projekt, som Bulldogs har sat gang i. Med min unge alder så betyder det meget for mig, at jeg får masser af spilletid, og jeg ser gode udviklingsmuligheder i Bulldogs i den kommende sæson. Og så er jeg som importeret sønderjyde faldet godt til i Odense, og jeg stortrives både på og udenfor isen, siger Jakob Wittendorf, der er født i Vojens og kom til Odense i 2017.

I december var Jakob Wittendorf med U20-landsholdet til VM i Canada, og i denne sæson har han scoret 10 point (fem mål og fem assister) i 29 kampe.

Den svenske cheftræner Pelle Svensson ser fine perspektiver i Jakob Wittendorf.

- Jakob skal jo først i næste sæson i gang med den første som senior, og han har derfor mange spændende år foran sig. Jakob er klar over, at han stadig har et stort udviklingspotentiale og hårdt arbejde foran sig, og vi vil sammen arbejde på, at han bliver endnu stærkere. Forhåbentlig kan Jakob bygge videre på sit hurtige skøjteløb og hårde skud fra kanten. Lykkes det, så bliver han en farlig spiller i Metalligaen, siger Pelle Svensson.

Odense Bulldogs spiller næste hjemmekamp på søndag klokken 17.30 mod Rødovre Mighty Bulls. Det er sidste runde af grundspillet, hvorefter play-in-serien mod Herlev begynder med en udekamp på tirsdag.