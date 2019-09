Odense Bulldogs fik point i premieren

Ishockey: Odense Bulldogs er på pointtavlen efter første runde af den nye ligasæson. Det fynske hold, der i sidste sæson sluttede klart sidst, overraskede fredag aften ved at spille lige op i premieren ude mod Rødovre Mighty Bulls. Det blev 2-2 efter de 60 ordinære minutter, hvilket udløser et point til begge hold. I det fjerde overtidsminut sikrede Steffen Klarskov et ekstra point til Rødovre ved at score det afgørende mål til 3-2.

Hjemmeholdet indledte som lyn og torden og kom foran 2-0 inden for de første ni minutter på mål af Mads Eller i det femte minut og Steffem Klarskov - sidstnævnte scorede i powerplay.

Men i anden periode svarede Bulldogs igen med to powerplay-mål på mindre end tre minutter. Senbastian Ehlers reducerede til 2-1 i det 33. minut, og den nye amerikanske angriber, Riley Bourbonnais, udlignede til 2-2 et par minutter efter.

Tredje periode endte målløs, og dermed skulle de to hold på overarbejde, hvor Steffen Klarskovs sejrsmål faldt et minut og 20 sekunder før udløbet af de maksimale fem minutters overtid.

Odense Bulldogs spiller på tirsdag sæsonens første hjemmekamp mod Sønderjyske, der fredag tabte 1-2 hjemme til Herning. Morten Poulsen scorede Hernings sejrsmål syv sekunder før tid i powerplay. Morten Poulsen scorede også Hernings første mål i første periode, mens Frederik Bjerrum udlignede i anden periode.

I fredagens sidste kamp vandt Aalborg 4-1 hjemme over Herlev.