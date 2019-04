Obbekjær på kontrakt i OB

FODBOLD: Det har ulmet længe og der har været prøveophold i Fiorentina inde over, men nu har den lange 16-årige forsvarsspiller Daniel Obbekjær sat sin underskrift på en fuldtidskontrakt i OB, hvor han skal træne fast med Superliga-holdet, men i første omgang skal spille med i U17-/U19-ligaen men også spille med på reserveliga-holdet, meddeler OB.

14 landskampe er det blevet til for Obbekjær, siden han kom til OB fra samarbejdsklubben Næsby Boldklub, og at han i dag har fået en fuldtidskontrakt frem til den 31. december 2021, er sportsdirektør i OB, Jesper Hansen, rigtig glad for.

- Vi har mange dygtige spillere på vores Akademi, og Daniel er en af dem, der skiller sig ekstra meget ud i en positiv retning. Han har, selvom han kun er U17-spiller, allerede nu mange træningspas med vores Førstehold på CV'et. Både i kampe på ungdomsniveau, i den daglige træning med vores førstehold herhjemme i Odense, men også på træningslejren i Tyrkiet i januar viste Daniel, at han har evnerne og potentialet til at blive Superligaspiller hos os. Derfor er vi rigtig glade for, at vi allerede nu har indgået en aftale med ham, så han kan fokusere 100 % på sin fodbold, og dermed have de bedste forudsætninger for at udvikle sig yderligere, siger Jesper Hansen i meddelelsen.

OB's tekniske chef på Akademiet, Tonny Hermansen, er enig med Jesper Hansen i, at Daniel Obbekjær er et stort talent, og han roser især Obbekjærs indstilling og ansvar for sin egen udvikling.

- Daniel har udviklet sig enormt meget, siden han kom til fra Næsby. Han var reelt set midtbanespiller, men vi så ham som en spændende mulighed i forhold til at blive en dygtig forsvarsspiller, hvilket han er blevet. Han er sindssygt dedikeret, og han tager de ting til sig, som trænerne kommer med. Han har en fantastisk indstilling, som blandt andet har medvirket til, at han selv på fridage er taget i Ådalen for at træne sit halvtliggende vristspark med begge fødder. Det har gjort, at han nu mestrer det med begge ben, så han både kan spille højre og venstre stopper.

- Han har et talent, men det er det hårde arbejde, der er skyld i, at han i dag står med en fuldtidskontrakt i hænderne. Nu tror og håber vi på, at vi sammen kan få ham op på det næste niveau. Selvom der er lang vej til, at han er decideret seniorspiller, så er det her et skridt på vejen i forhold til at kunne nå det indenfor en overskuelig årrække. Vi tror på, at det gavner ham, at han i hverdagene kan træne med førsteholdet, og i weekenden tage ansvar i kampene, hvad enten det er på U17-, U19-, Reserveliga eller Superliganiveau, siger Tonny Hermansen.

Daniel Obbekjær er meget tilfreds med aftalen med OB.

- Helt grundlæggende betyder det jo, at jeg ved, hvor jeg skal være det næste lange stykke tid. Jeg kan have fuldt fokus på at udvikle mig og gøre mig selv til den bedst mulige spiller. Jeg kommer til at træne med førsteholdet hver dag, og på sigt er det selvfølgelig målet, at jeg skal være en fast del af førsteholdstruppen. Det skal ske, ved at jeg udvikler mig til træning, men også at jeg leverer på højt niveau, når jeg i weekenden skal i kamp for enten U17, U19 eller Reserveligaholdet.

- Den største forskel på ungdomsfodbold og seniorfodbold er helt klart tempoet. Det er meget højere, når jeg træner med førsteholdet, og jeg skal være 100 % på i alle dueller. Det udvikler mig helt vildt meget, fordi jeg bliver tvunget til at bruge færre berøringer. Når det kommer til fysikken og duelspillet, som er to af de ting, jeg ser som mine spidskompetencer, føler jeg godt, at jeg kan være med, ligesom jeg i spillet med fødderne også kan være med. Nu skal jeg bare ud og fortsætte med at give den gas og gøre mit bedste, siger Daniel Obbekjær i pressemeddelelsen.