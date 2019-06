Obbekjær hjemmevant i Næsby

Oliver Lund fik ret hurtigt et trælår og måtte lade sig udskifte med 16-årige Lasse Skøtt, der gjorde det ganske uimponeret som venstre wingback.

Jeppe Ellegaard, stadionspeaker, havde ekstra volumen i sin stemme, da han proklamerede, at sønnen Mikkel Ellegaard var blevet skiftet ind hos Næsby i pausen. Jeppe er iøvrigt søn af den kendte journalist Lasse Ellegaard og Jeppe har tidligere været speaker også på Nature Energy Park.

Endnu 16-årige Daniel Obbekjær følte sig hjemme i Næsby. Her har han spillet, siden han som fire-årig begyndte at trille med bolden og ti år efter skiftede han til OB.

Stadionuret lever sit eget liv i Næsby. Når digitaluret har rundet en time, kan det kun vise tre cifre, så undervejs blev publikum hjulpet på vej.

Jens Riis, der tidligere var erklæret færdig med at spille fodbold, fik også spilletid hos Næsby. Han stoppede sidste år i Marienlyst på grund af en korsbåndsskade.

Jakob Michelsen, OB's træner, var glad for, at spillerne fik nogle meter i benene og mens han skævede nervøst over mod en skadet Oliver Christensen mente han dog at være sluppet fra Næsby uden skader på holdet.

Kristoffer Johannsen, Næsbys træner, lagde ikke skjul på, at flere af hans spillere hungrede efter ferie. - I momenter blev der gået meget godt til den. OB er lige kommet i gang og spillerne ville vise træneren noget. Jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at flere af vore spillere godt ville på ferie, men det var helt ok, for de glædede sig da også til kampen.