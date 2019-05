OL-stjerner fuldender dansk hold til European Games

Hækkeløberen Sara Slott Petersen og roerne Emma Aastrand Jørgensen og René Holten Poulsen skal med til European Games i Minsk i næste måned.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

De tre danske OL-sølvvindere fuldender dermed den danske delegation på 53 udøvere, der blandt andre også tæller badmintonstjernen Viktor Axelsen, bueskytten Maja Jager og bordtennisspilleren Jonathan Groth.

Emma Aastrand Jørgensen, der vandt sølv OL i Rio i kajak på 500 meter-distancen, vil bruge European Games i forberedelserne til VM og OL.

- European Games er et vigtigt delmål for mig. Jeg har trænet godt i vinteren og foråret, og nu får jeg at se, hvordan jeg ligger i forhold til mine europæiske konkurrenter.

- Desuden er jeg fortsat ung og har derfor brug for mesterskabserfaring, siger 23-årige Emma Aastrand Jørgensen i pressemeddelelsen.

Der dystes i 15 sportsgrene - heraf 13 olympiske - i Minsk fra 21. til 30. juni.