OL-sølvvinder Sara Slott kvalificerer sig til OL i Tokyo

Danmarks største atletiknavn, Sara Slott Petersen, har kvalificeret sig til OL i Tokyo i Japan næste sommer.

Tirsdag aften løb den danske OL-sølvvinder fra legene i Rio således 400 meter hækkeløb i tiden 54,89 sekunder ved Palio Città della Quercia i Italien.

OL-kravet er på 55,40 sekunder.

- Hun lykkes med den skridtplan, hun ikke har kunnet løbe i over to år, og får præcis den tekniske test, vi ønskede, udtaler træner Mikkel Larsen ifølge den officielle facebookside for Danmarks deltagelse ved OL.

- Det giver selvtillid frem mod VM. Både fordi hun nu er tæt på top-10 i verden og slår flere foran hende på listen. Men først og fremmest fordi hun nu ved, at hun kan levere på den tekniske og taktiske plan, vi har lavet, siger han.

Den danske atletikstjerne er med en tid på 53,55 sekunder indehaver af den danske og nordiske rekord i 400 meter hækkeløb.

Rekorden blev sat i OL-finalen i Rio i Brasilien i 2016, hvor hun løb sig til en sølvmedalje.