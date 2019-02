OL-guldvinder føler sig diskrimineret over tvangsmedicin

Løberen Caster Semenya blev verdenskendt, efter at hun vandt guld i 800 meter ved VM i 2009 og måtte lade sig kønsteste.

Mandag er hun hovedperson i et retsmøde ved Den Internationale Sportsdomstol (CAS) i Schweiz.

Domstolen skal afgøre, om kvinder som Semenya, der er født med et højt testosteronniveau, skal tage hormonnedsættende medicin for at fortsætte deres professionelle karrierer, som Det Internationale Atletikforbund (IAAF) foreslår.

- Det er ikke fair, at jeg får at vide, at jeg skal ændre mig. Jeg vil bare løbe, som jeg plejer, og som jeg er født, siger 28-årige Semenya til BBC.

IAAF's regel skulle have været trådt i kraft 1. november 2018. Men da Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund ser det som uretfærdigt og diskriminerende, gjorde de sidste år indsigelse til CAS.

- Der er ubegrundet og grusomt. Det vil gøre mere skade ved at fremme misforståelse og diskrimination, siger Semenya.

IAAF har dermed udskudt ikrafttrædelsen til 26. marts i år for at afvente CAS-dommen.

Semenya er en inspiration for mange kvinder i verden. Derfor skal man anerkende hende, som hun er, udtalte Semenyas advokater torsdag.

- Kvinder som Caster Semenya er født, opdraget og socialiseret som kvinder. De er blevet anerkendt som kvinder hele deres liv. Semenya har altid løbet i den kvindelige kategori, sagde de ifølge BBC.

Det tager mindst seks måneder, før medicinen får den ønskede effekt efter indtagelse.

IAAF's advokat, Jonathan Taylor, håber, at CAS vurderer tiltaget som nødvendigt, da kvinder med højt niveau af testosteron vil vinde for mange konkurrencer.

- Kvindelige atleter, der producerer testosteron på et mandligt niveau, vil dominere podier og præmiepenge i sportens verden.

- Kvinder med normalt niveau af testosteron vil ikke have en chance for at vinde, siger han til avisen The Times.

Retsmødet ved CAS varer indtil fredag.