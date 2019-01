OL-guldvinder beskylder ekstræner for sexovergreb

Shim Suk-Hee beskylder sin ekstræner i hurtigløb på skøjter for at have misbrugt hende seksuelt og fysisk.

Den sydkoreanske skøjtestjerne Shim Suk-Hee er muligvis blevet seksuelt misbrugt og fysisk mishandlet af sin tidligere træner.

Derfor er hun i gang med at føre en retssag mod ekstræneren, Cho Jae-Beom. Det fortæller speedskaterens advokat, Im Sang-Hyeok, til AFP.

- Det er en meget alvorlig forbrydelse, som vores samfund ikke bør overse.

- Hun har holdt det hele for sig selv i frygt for, hvordan historien ville påvirke hendes familie og for at undgå at modtage trusler af Cho Jae-Beom, siger advokaten.

Forulempelserne fra speedskaterens tidligere træner skulle være foregået gentagne gange, fra den nu 21-årige Shim Suk-Hee var 17 år frem til januar sidste år - en måned inden vinter-OL i Pyeongchang.

Nogle af episoderne fandt angiveligt sted i statslige træningscentre, lyder anklagen.

Shim Suk-Hee er en af de fremmeste kvinder i speedskating, der også er kendt som hurtigløb på skøjter.

Hun har vundet fire olympiske medaljer - tre af dem blev vundet i Sotji i 2014, mens en blev vundet i Pyeongchang. To af hendes OL-medaljer er af guld. Desuden har hun vundet otte VM-guldmedaljer og syv sekundære VM-medaljer.

Ekstræneren Cho Jae-Beom har tidligere indrømmet, at han har slået atleter "for at forbedre deres præstationer".

Han nægter sig skyldig i seksuelle overgreb, siger han ifølge den sydkoreanske tv-station SBS.

Det forventes, at der falder dom 14. januar.